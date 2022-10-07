США не обсуждают с Польшей размещение ядерного оружия, - Госдеп
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Соединенные Штаты не ведут переговоры с Польшей о возможном размещении на ее территории ядерного оружия в рамках программы Nuclear Sharing и не намерены делать это в странах, присоединившихся к НАТО после 1997 года.
С таким заявлением выступил в четверг на брифинге в Вашингтоне замглавы Госдепартамента США Ведант Пател, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Нам неизвестно об официальном инициировании (Польшей. – Ред.) этого конкретного пункта", - ответил представитель американского ведомства на просьбу прокомментировать заявления польской стороны о шансах страны на участие в программе Nuclear Sharing.
В то же время он подчеркнул, что Польша - важный союзник США в рамках НАТО.
Представитель Госдепартамента также четко заметил, что "у Соединенных Штатов пока нет планов развертывать ядерное оружие на территориях стран-членов, которые присоединились к НАТО после 1997 года".