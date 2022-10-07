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США не обсуждают с Польшей размещение ядерного оружия, - Госдеп

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США не обсуждают с Польшей размещение ядерного оружия, - Госдеп
Соединенные Штаты не ведут переговоры с Польшей о возможном размещении на ее территории ядерного оружия в рамках программы Nuclear Sharing и не намерены делать это в странах, присоединившихся к НАТО после 1997 года.

С таким заявлением выступил в четверг на брифинге в Вашингтоне замглавы Госдепартамента США Ведант Пател, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нам неизвестно об официальном инициировании (Польшей. – Ред.) этого конкретного пункта", - ответил представитель американского ведомства на просьбу прокомментировать заявления польской стороны о шансах страны на участие в программе Nuclear Sharing.

В то же время он подчеркнул, что Польша - важный союзник США в рамках НАТО.

Представитель Госдепартамента также четко заметил, что "у Соединенных Штатов пока нет планов развертывать ядерное оружие на территориях стран-членов, которые присоединились к НАТО после 1997 года".

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Топ комментарии

  • три - пятнадцать
    от і добре, от і не обговорюйте,
    просто розмістіть в Польші те що ви з нею не обговорюєте.
  • Ahmad silos
    не розумію "зради". Немає сенсу розміщувати ЯЗ у Польщі, наявні носії спокійно дістануть будь-яке місце на території раши. Це раніше, коли основними носіями були літаки, відстань мала значення, зараз вже ні.
    Вшистко в пожондку, не панікуємо.
  • Castor Boris
    т.е. стрёмная Турция, которая одной ногой в НАТО, другой в куче г*вна не пойми где и с кем - ей передали ЯО. а Польша которая костьми за запад ляжет - шиш. странные эти наты , ой странные
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