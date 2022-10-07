Самый плохой мир между Украиной и Россией лучше продолжения войны, - Эрдоган
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Высоко оценивается посредническая роль нашей страны в российско-украинской войне. С первого дня войны мы приложили огромные усилия, чтобы остановить кровопролитие, предотвратить гибель людей и разрушения", - заявил Эрдоган.
"Все больше становится понятно, что Турция может оказаться в положении, когда обе страны могут разговаривать с обеими сторонами и доверять друг другу. В ходе наших сегодняшних контактов многие европейские лидеры говорили о действиях Турции", - сказал Эрдоган.
Он добавил, что неприемлемые события на местах усложняют работу, однако Турция и дальше будет продолжать свои усилия, веря в то, что даже самый худший мир лучше войны. Примером важного дипломатического успеха Эрдоган вспоминает открытие зернового коридора и обмен пленными.