Оккупанты впервые атаковали Запорожье дронами-камикадзе, повреждены объекты инфраструктуры в двух районах, - Старух

Враг атаковал областной центр. Разрушениям подверглись объекты инфраструктуры в двух районах Запорожья.

Об этом сообщил в телеграме глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня оккупант впервые применил беспилотные летательные аппараты. Предварительно это были БПЛА shahed-136. Именно поэтому горожане не слышали слишком громких звуков взрывов.

По предварительной информации, есть один пострадавший, он госпитализирован. Информация уточняется.

Оккупант применяет все имеющееся вооружение против гражданских жителей области. Ракеты, РСЗО, артиллерия, теперь еще и так называемые дроны-камикадзе. Будьте внимательны! Нельзя трогать остатки боеприпасов. Не нужно фотографировать, снимать видео и распространять информацию об атаках. Доверяйте официальным источникам", - написал он.

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