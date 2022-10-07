США ликвидировали двух главарей ИГИЛ в Сирии, - CNN

Соединенные Штаты провели успешную контртеррористическую операцию на севере Сирии, в ходе которой ликвидировали трех главарей "Исламского государства".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили источники – представители оборонного ведомства – в CNN.

США нанесли авиаудар на севере Сирии.

В результате удара были убиты Абу Ала, один из пяти ведущих лидеров ИГИЛ и заместитель лидера ИГИЛ в Сирии, и Абу Муад аль-Кахтани - чиновник ИГИЛ, ответственный за работу с пленными.

Отмечается, что во время этой американской операции никто из американских военнослужащих не пострадал и не погиб, а американское оборудование не было повреждено или потеряно в результате удара. По первоначальной оценке, никто из гражданских лиц не был убит или ранен.

Авиаудару предшествовал отдельный рейд на северо-востоке Сирии, в результате которого в среду был уничтожен чиновник ИГИЛ Раккана Вахида аль-Шаммри. Он известен тем, что способствовал контрабанде оружия и бойцов для поддержки операций ИГИЛ.

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