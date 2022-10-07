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Для усиления армии РФ на оккупированный Донбасс прибыло 500 уголовных преступников, - Генштаб ВСУ

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Для усиления армии РФ на оккупированный Донбасс прибыло 500 уголовных преступников, - Генштаб ВСУ
Для усиления российской армии на временно оккупированную территорию Донецкой области прибыли подкрепления из 500 отмобилизованных уголовников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"По имеющейся информации, на усиление российской армии, воюющей на временно оккупированной территории Донецкой области, прибыло подкрепление из пятисот отмобилизованных уголовников. Командирами вновь прибывших подразделений назначены офицеры из числа бывших российских правоохранителей. Командование российских войск издало распоряжение об изъятии мобильных устройств у всех прибывающих мобилизованных", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • stavr
    круто урки із вертухаями одним шоблом ідуть в атаку за кегебіста путлєра
  • 5 копійок
    В бандитський край привезли бандитів. Там їм і місце. При совку туди десятиріччями звозили різну зекоту.
  • Анатолій Бойко 57d63d88
    Загадка: в одному окопі сидять ментяра і зеки . Хто кого перший задвухсотить ?
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