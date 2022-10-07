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Спасатели продолжают разбирать завалы в Запорожье. В настоящее время известно об 11 погибших. ФОТОрепортаж

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По состоянию на утро 7 октября проходит аварийно-спасательные работы на месте разрушенных в результате ракетных ударов 6 октября жилых домов в Запорожье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

По одному адресу из-под завалов пятиэтажного жилого дома деблокированы 8 погибших, спасены 6 человек, из которых 5 госпитализированы.

По другому адресу из-под завалов четырехэтажного жилого дома
деблокированы трое погибших, спасены 15 человек, из которых 8 госпитализированы.

В общей сложности спасен 21 человек, погибли 11 человек.

По состоянию на 07:00 к работам привлечены 45 человек и 12 ед. техники ГСЧС, а также 5 ед. техники
коммунальных служб.

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Спасатели продолжают разбирать завалы в Запорожье. В настоящее время известно об 11 погибших 01

Спасатели продолжают разбирать завалы в Запорожье. В настоящее время известно об 11 погибших 02

Спасатели продолжают разбирать завалы в Запорожье. В настоящее время известно об 11 погибших 03

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Топ комментарии

  • stavr
    кацапи смердючі виродки
  • Василь Коромисло
    Ця атака була ракетами.
  • Amber
    Ху@ло кремлівське , здохни сьогодні в свій день народження ,
    краще би ти не народився , чортяка кривава 😡
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