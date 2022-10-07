За прошедшие сутки россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области, в Святогорске обнаружено 7 тел гражданских. ИНФОГРАФИКА
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За 6 октября россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
"За 6 октября россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области: в Бахмуте и Курдюмовке.
Кроме того, в Святогорске обнаружили еще 7 гражданских, убитых россиянами во время оккупации.
Еще 7 человек за вчера получили ранения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.