Россия в полной изоляции, Пражский саммит это подтвердил, - Моравецкий

Встреча Европейского политического сообщества (ЕПС) в составе 44 стран 6 октября в Праге подтвердила, что Россия находится в полной изоляции.

Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Этот саммит подтвердил, что Россия находится в полной изоляции, и не только со стороны стран ЕС, но также других стран, в том числе и непосредственно граничащих с Россией. Все они осуждают российскую агрессию", – подчеркнул Моравецкий.

Глава польского правительства подчеркнул: все европейские лидеры соглашаются с тем, что, прежде всего, агрессия россии против Украины, а также ошибки в энергетической политике повлекли за собой инфляцию.

"Этот российский газ был как наркотик: наркодилер тоже продает свою продукцию по дешевке или отдает бесплатно, чтобы сделать зависимыми своих будущих жертв. И так действовала Москва в последние несколько лет", - сказал глава польского правительства.

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По его мнению, некоторые страны Западной Европы были в значительной степени "опутаны паутиной Москвы". Он отметил, что "по наивности, собственной глупости, или, возможно, из-за сознательного обслуживания интересов России", некоторые дали себя вовлечь в эту катастрофическую энергетическую, газовую политику.

Моравецкий отметил, что российский газ стал "проклятием для Европы", поэтому во время встречи в формате ЕПС шла речь о том, чтобы этот российский газ для Европы оставался в прошлом. Он подчеркнул, что это не только санкции, но и шаг к формированию мира без российской агрессии и зависимости от российских энергоносителей.

Моравецкий констатировал, что по делу России все говорят единоголосно.

"Для россии газопроводы, а также дула танков являются инструментами агрессии, инструментами доминирования и инструментами империализма", - отметил премьер РП.

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Следовательно, Европа сегодня должна сопротивляться всему, что сейчас происходит за восточной границей, и тому, к чему привела неправильная энергетическая политика, неправильная германо-российская политика в сфере поставок газа.

Как сообщалось, 44 европейских лидера собрались на саммите Европейского политического сообщества в Праге для анализа эскалации агрессивной войны против Украины. Украинскую делегацию возглавил Премьер-министр Денис Шмыгаль. Следующие саммиты ЕПС планируется провести в Молдове, Испании и Великобритании.

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