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Более половины танкового парка Украины состоит из трофейной техники, - британская разведка

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Более половины танкового парка Украины состоит из трофейной техники, - британская разведка
Российские вооруженные силы бросают тяжелую бронетехнику при отступлении или капитуляции. Более половины танкового парка Украины состоит из трофейных машин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, перепрофилированная трофейная российская техника составляет значительную часть военной техники Украины. Украина, вероятно, захватила не менее 440 российских основных боевых танков и около 650 других бронемашин с момента вторжения.

По данным британской разведки, "более половины действующего ныне танкового парка Украины потенциально состоит из трофейных машин".

Неспособность российских экипажей уничтожить неповрежденную технику перед отходом или капитуляцией свидетельствует об их плохой подготовке и низком уровне боевой дисциплины. "В условиях сильного напряжения российских формирований на нескольких участках и растущей деморализации войск Россия, вероятнее всего, продолжит терять тяжелое вооружение", - считают в Минобороны Британии.

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  • Юрий Педаченко
    Ну да! В отличие от европейских и американских союзников бункерный упырь не жуёт сопли в вопросе о поставке танков ВСУ
  • Olena Lynch
    Тоді дай Боже, тому що зараз їх занадто багато лізе в Україну, з іржавими рушницями в обшарпаних штанах, іноді п'яні та обригані, але вони лізуть як зграя сарани на Україну. Дай Боже нашій армії силу перемогти цих тварин.
  • Muron
    Залішанці мають додаткову хромосому: Семен Пожарський «лаяв хана та плювався за московським звичаєм» Конотопська битва
    https://nmiu.org/bloh/item/73-yak-kozaki-rozbili-moskovitiv-pid-konotopom


    На підступах до Конотопа гетьман влаштував засідку біля села Соснівка, куди удаваним відступом заманив частину московських військ з-під обложеного Конотопа на чолі з князем Семеном Пожарським. Після їх розгрому московити зі своїм командувачем, князем Олексієм Трубецьким, почали відступати з-під Конотопа 9 липня 1659 року. Це відбувалося зі значними втратами.

    За підрахунками істориків, у цьому бою полягло 240 московських дворян і жильців, 2 тисячі городових дворян. Загалом нарахували 4769 вбитих і поранених. Втрати козаків і татар склали 2500 осіб. Козацький літописець Самійло Величко та османський історик Наїма подібно переповідають, що полонений князь Семен Пожарський «лаяв хана та плювався за московським звичаєм». Через таку непоштивість і впертість князя і його соратників стратили. Показово, що хан навіть знехтував можливістю значного викупу.
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