Более половины танкового парка Украины состоит из трофейной техники, - британская разведка

Российские вооруженные силы бросают тяжелую бронетехнику при отступлении или капитуляции. Более половины танкового парка Украины состоит из трофейных машин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, перепрофилированная трофейная российская техника составляет значительную часть военной техники Украины. Украина, вероятно, захватила не менее 440 российских основных боевых танков и около 650 других бронемашин с момента вторжения.

По данным британской разведки, "более половины действующего ныне танкового парка Украины потенциально состоит из трофейных машин".

Неспособность российских экипажей уничтожить неповрежденную технику перед отходом или капитуляцией свидетельствует об их плохой подготовке и низком уровне боевой дисциплины. "В условиях сильного напряжения российских формирований на нескольких участках и растущей деморализации войск Россия, вероятнее всего, продолжит терять тяжелое вооружение", - считают в Минобороны Британии.

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