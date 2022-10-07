Украине нужны боеприпасы, бронетранспортеры и боевые танки, - Штрак-Циммерманн

Во время визита в Украину глава комитета по обороне Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн снова призвала к поставке Украине западных боевых танков и бронетранспортеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bild.

"Воля защищать свою страну непреклонна. Но Украина по-прежнему нуждается в нашей поддержке, чтобы пережить зиму. Это касается, прежде всего, боеприпасов, а также доставки бронетранспортеров или боевых танков для оттеснения российских позиций", - сказала Штрак-Циммерманн.

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