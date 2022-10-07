Макрон и Трасс: будем поддерживать Украину столько, сколько необходимо
Об этом, как проинформировал Елисейский дворец, шла речь во время их встречи на полях первого саммита Европейского политического сообщества в Праге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Они подчеркнули свою решимость оказывать Украине столько, сколько понадобится всю необходимую поддержку для восстановления ее суверенитета и территориальной целостности и противостояния российской агрессии, а также свою решимость требовать ответственности от hоссии за ее действия", - говорится в сообщении.
Также, ввиду тесных и давних связей, объединяющих их страны, президент и премьер-министр договорились провести следующий франко-британский саммит во Франции в 2023 году для продвижения обновленной двусторонней повестки дня.
Кроме того, Макрон и Трасс обсудили углубление двустороннего сотрудничества, в частности в энергетической сфере, отметив, что энергетический переход и снижение зависимости от российских углеводородов являются общими вызовами.
Они подтвердили свою уверенность, что возобновляемые источники энергии и ядерная энергетика - это часть согласованных стратегий для обеспечения энергетического перехода и достижения стратегической автономии.
Президент и премьер подтвердили полную поддержку французского и британского правительств в отношении новой АЭС в Сайзуэлле и ожидают, что компетентные органы завершат соответствующие соглашения в течение следующего месяца.
Лидеры стран также договорились углубить сотрудничество в сфере нелегальной миграции, бороться с преступными организациями, занимающимися торговлей людьми в Европе и положить конец опасным переходам через Ла-Манш.
Также президент Макрон и премьер Трасс высоко оценили качество дискуссий на первом саммите Европейского политического сообщества и ждут его последующих шагов, - говорится в сообщении.