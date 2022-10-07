Макрон и Трасс: будем поддерживать Украину столько, сколько необходимо

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Лиз Трасс подтвердили решимость поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо.

Об этом, как проинформировал Елисейский дворец, шла речь во время их встречи на полях первого саммита Европейского политического сообщества в Праге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Они подчеркнули свою решимость оказывать Украине столько, сколько понадобится всю необходимую поддержку для восстановления ее суверенитета и территориальной целостности и противостояния российской агрессии, а также свою решимость требовать ответственности от hоссии за ее действия", - говорится в сообщении.

Также, ввиду тесных и давних связей, объединяющих их страны, президент и премьер-министр договорились провести следующий франко-британский саммит во Франции в 2023 году для продвижения обновленной двусторонней повестки дня.

Кроме того, Макрон и Трасс обсудили углубление двустороннего сотрудничества, в частности в энергетической сфере, отметив, что энергетический переход и снижение зависимости от российских углеводородов являются общими вызовами.

Также читайте: Зеленский и Макрон провели телефонные переговоры: Париж осуждает аннексию территорий Украины

Они подтвердили свою уверенность, что возобновляемые источники энергии и ядерная энергетика - это часть согласованных стратегий для обеспечения энергетического перехода и достижения стратегической автономии.

Президент и премьер подтвердили полную поддержку французского и британского правительств в отношении новой АЭС в Сайзуэлле и ожидают, что компетентные органы завершат соответствующие соглашения в течение следующего месяца.

Лидеры стран также договорились углубить сотрудничество в сфере нелегальной миграции, бороться с преступными организациями, занимающимися торговлей людьми в Европе и положить конец опасным переходам через Ла-Манш.

Также президент Макрон и премьер Трасс высоко оценили качество дискуссий на первом саммите Европейского политического сообщества и ждут его последующих шагов, - говорится в сообщении.

Читайте также: Трасс против мира с РФ в обмен на украинскую землю: Украина может победить Украина должна победить. И Украина победит