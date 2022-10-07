Зеленский ответил на петицию за возвращение гражданства Корбану: Глава штаба обороны Днепра ждет возвращения украинского паспорта

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию с призывом вернуть главе штаба обороны Днепра Геннадию Корбану украинское гражданство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, в своем ответе на петицию глава государства напомнил, что правовое содержание гражданства Украины, основания и порядок его приобретения и прекращения определяет Закон Украины "О гражданстве Украины" (далее - Закон), которым предусмотрено, что гражданство Украины прекращается, в частности, вследствие утраты гражданства Украины (пункт 2 части первой статьи 17). Основания потери гражданства Украины определены статьей 19 Закона. При этом частью второй статьи 19 Закона предусмотрено, что положения пунктов 1, 3 части первой настоящей статьи не применяются, если в результате гражданин Украины станет лицом без гражданства.

Также основания потери гражданства ex lege или по инициативе государства-участника определяет Европейская конвенция о гражданстве, ратифицированная Законом от 20 сентября 2006 года.

"Определенные Законом основания и порядок приобретения и прекращения гражданства Украины являются общими для всех физических лиц. В то же время органы государственной власти, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины (часть вторая статьи 19 Конституции Украины). О результатах рассмотрения поднятых вопросов будет проинформирован автор электронной петиции", - говорится в ответе Зеленского.

В то же время сам Корбан в Facebook заявил, что ввиду ответа Зеленского "есть все основания для пересмотра указа и восстановления моих гражданских и Конституционных прав".

"Оценку тому, что произошло и почему мои права были нарушены давать не буду. Полагаю, что в сложившейся ситуации это было недоразумение или чьей-то ошибкой, разлучившей меня с Родиной и родными. За это время мы прошли сложный юридический путь - юристы не нашли никаких оснований, почему меня лишили гражданства и не впустили в страну. Ни одна официальная структура - ни СБУ, ни миграционная служба, ни Офис президента не смогли предоставить ни одного документа или мотивированного ответа, на каком основании это произошло.

Уважаемый президент. Поскольку наша с вами позиция солидарна, жду вашего решения как гаранта Конституции о возврате мне паспорта гражданина Украины и возможности въезда в страну. Меня ждёт дом - Украина и Днепр!" - подытожил глава штаба обороны Днепра.

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Напомним, 20 июля появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных бизнесменов и политиков, среди которых и глава штаба обороны Днепра Геннадий Корбан.

22 июля Корбан сообщил, что у него на границе изъяли паспорт и не пускают в Украину.

Ранее сообщалось, что на сайте президента зарегистрирована петиция об отмене указа Зеленского о лишении Корбана гражданства.

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