Общие боевые потери РФ с начала войны – около 61 680 человек, 266 самолетов, 233 вертолета, 2466 танков, 1455 артсистем, 5093 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 7 октября потери личного состава противника составляют примерно 61680 человек.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.10 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 61 680 (+350) человек ликвидировано,
- танков - 2 466 (+17) ед,
- боевых бронированных машин - 5 093 (+29) ед,
- артиллерийских систем - 1455 (+31) ед,
- РСЗО - 344 (+3) ед,
- средства ПВО - 177 (+0) ед,
- самолетов - 266 (+0) ед,
- вертолетов - 233 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 1067 (+20),
- крылатые ракеты - 246 (+0),
- корабли/катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3 862 (+8) ед,
- специальная техника - 135 (+1).
"Самые большие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях", - отметили в Генштабе.