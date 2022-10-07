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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 61 680 человек, 266 самолетов, 233 вертолета, 2466 танков, 1455 артсистем, 5093 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 61 680 человек, 266 самолетов, 233 вертолета, 2466 танков, 1455 артсистем, 5093 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 7 октября потери личного состава противника составляют примерно 61680 человек.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 06.10 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 61 680 (+350) человек ликвидировано,
  • танков - 2 466 (+17) ед,
  • боевых бронированных машин - 5 093 (+29) ед,
  • артиллерийских систем - 1455 (+31) ед,
  • РСЗО - 344 (+3) ед,
  • средства ПВО - 177 (+0) ед,
  • самолетов - 266 (+0) ед,
  • вертолетов - 233 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 1067 (+20),
  • крылатые ракеты - 246 (+0),
  • корабли/катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3 862 (+8) ед,
  • специальная техника - 135 (+1).

"Самые большие потери противник понес на Краматорском и Криворожском направлениях", - отметили в Генштабе.

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 61 680 человек, 266 самолетов, 233 вертолета, 2466 танков, 1455 артсистем, 5093 бронированных машин 01

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Топ комментарии

  • частный сектор
  • Mykola Trofimenko a12d9878
    Ой красівоє, особливо арта
  • Igor Abolinsh
    Судя по количеству артсистем, Рашка на пороге очередного отрицательного, но грандиозного шухера!
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