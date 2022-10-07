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Эрдоган и Путин обсудили войну в Украине: Турция готова внести свой вклад в мирное решение

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Эрдоган и Путин обсудили войну в Украине: Турция готова внести свой вклад в мирное решение
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу провел телефонный разговор с российским диктатором Путиным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Эрдоган и Путин обсудили вопросы, которые улучшат турецко-российские отношения, а также последние события в российско-украинской войне, говорится в сообщении.

"Во время разговора президент Эрдоган подтвердил, что он готов внести свой вклад в мирное решение украинского вопроса на благо всех", - отметили в канцелярии турецкого президента.

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Топ комментарии

  • Joshua Merlin
    який внесок туреччини? все вирішують Збройні сили України! так що нехай чудак на літеру М ердоган займається туреччиною...
  • Frol Fedoroff
    О Украине, без Украины... ? Идите вслед за руцьким кораблем. Оба
  • Andrey Levenov
    я на кухне обговорил ситуацию по курдам и готов дать совет ердогану - перестать стрелять и сесть за стол переговоров.
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