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Нобелевскую премию мира-2022 получили правозащитники из Украины, России и Беларуси

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Нобелевскую премию мира-2022 получили правозащитники из Украины, России и Беларуси
Украинская правозащитная организация "Центр гражданских свобод" получила Нобелевскую премию мира-2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нобелевский комитет.

Лауреатами премии мира стали также правозащитник из Беларуси Алесь Беляцкий и российская правозащитная организация "Мемориал".

"Премия мира 2022 года присуждается правозащитнику Алесю Беляцкому из Беларуси, российской правозащитной организации "Мемориал" и украинской правозащитной организации "Центр гражданских свобод"", - говорится в сообщении

Отмечается, что лауреаты премии мира представляют гражданское общество в своих странах.

"Они в течение многих лет пропагандировали право критиковать власть и защищать основные права граждан. Они приложили выдающиеся усилия, чтобы задокументировать военные преступления, нарушения прав человека и злоупотребление властью. Вместе они демонстрируют важность гражданского общества для мира и демократии", - добавили в Комитете.

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Топ комментарии

  • Харьков Сумской
    Ось ми й дізналися, що в Україні така організація існує...
  • Serhiy Talatynnik
    І тут голови миру. Мол дивіться три сестри словянкі знов разом
  • mrSmith
    Кацапська правозахистна організація?!
    Геть ******* люди…
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