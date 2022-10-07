Украина работает над возвращением 32 детей, которые были депортированы в Россию, - Верещук

Дети находятся на территории Российской Федерации, а родители находятся в Украине. Вице-премьер Ирина Верещук отметила, что Минреинтеграции работает над возвращением таких детей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы знаем, каких детей похитили, и требуем от России их вернуть. По состоянию на сегодняшний день у нас проводится работа по возвращению 32 детей, которые находятся на территории Российской Федерации, но имеют родителей здесь, и родители хотят вернуть таких детей", - подчеркнула Верещук. .

Также в Минреинтеграции отметили, что есть факты, когда депортированных в Россию украинских детей со статусами незаконно усыновляют. Верещук отметила, что такие родители будут привлекаться к уголовной ответственности за незаконное усыновление украинских детей.

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