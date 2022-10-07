Телеканал "Рада" платит людям, близким к Офису президента, за пиар Ермака, Подоляка и Тимошенко, - Bihus.info. ВИДЕО

Телевизионный продакшен "Кінокіт", связанный с замглавы ОП Кириллом Тимошенко, получает десятки миллионов гривен за пиар его самого, а также Андрея Ермака и Михаила Подоляка.

Об этом идет речь в расследовании журналистов Bihus.info, сообщает Цензор.НЕТ.

Журналисты выяснили, что в конце 2021 года после ребрендинга телеканал "Рада" заказал изготовление ряда программ продакшена "Кинокит". Эта фирма должна была изготавливать для "Рады" утреннее и вечернее шоу, спецпроекты, авторские программы. Сумма сделки – 180 млн грн, подрядчика выбирали на творческом конкурсе, а не через тендеры на "Прозорро".

С началом войны изготовление шоу, спецпроектов и авторских программ стало неактуальным. Сумму соглашения между "Радой" и "Кинокитом" уменьшили до 55 млн грн. А эфир телеканала заняли Ермак, Тимошенко и Подоляк, которых там показывают постоянно.

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За изготовление контента для "Єдиних новин"" Рада платит компании "Кинокит" в среднем 10 млн грн в месяц. При этом "Кинокит" связан с заместителем председателя ОП Кириллом Тимошенко. Тот до работы в команде Зеленского занимался видеосъемкой в ​​продакшене Goodmedia. Одним из основателей Кинокита является бывший продюсер Goodmedia Григорий Зинченко. В декабре 2021 года он продал компанию Юлии Дроздовой – актрисе из Одессы, которая учится в киношколе жены Кирилла Тимошенко.

Директором "Кинокита" стал Сергей Самойленко - бывший сотрудник телеканала "112", после назначения которого на телеканале "Рада" появились бывшие ведущие "112".

"Это достаточно очевидно. Что Офис президента полностью контролирует то, что производит этот "Кинокит". Все это делалось для пиара, продвижения Офиса президента. И если смотреть новостные блоки телеканала "Рада", то значительную их часть занимают новости в стиле "Заместитель Ермака Кирилл Тимошенко написал в фейсбуке фантастическое суперовое глубокое мнение", "Встретился с послом Танзании" - и вот такое, такое, такое", - говорит медиакритик Отар Довженко.

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"Если новости меняются, а приглашенные спикеры уходят, то несколько человек остаются в поле зрения телеканала ежедневно. А иногда даже ежечасно. Они непрерывно спасают, отстраивают, дарят, освобождают, открывают. Их посты все время цитируют, а отрывки из интервью разбивают на несколько вырезок", - утверждают авторы расследования.