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Верховная Рада приняла закон о добровольном военном учете для женщин

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Верховная Рада приняла закон о добровольном военном учете для женщин
Верховная Рада приняла в целом закон 6482 о добровольном военном учете для женщин. "За" проголосовало 287 народных депутатов.

Об этом сообщил в Telegram-канале народный депутат Украины Ярослав Железняк.

Согласно принятому закону, женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, кроме указанных в абзаце первом этой части, берутся на военный учет военнообязанных по их желанию.

Но в законе оставили норму об обязательном взятии на военный учет медицинских работников.

"Женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет военнообязанных", - написал нардеп.

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Топ комментарии

  • rofs
    Ізраїльська жінка-солдат йде по пляжу зі своєю штурмовою гвинтівкою, після рекомендацій солдатам завжди носити з собою зброю.
    Вересень 1989 р. Ізраїль.

  • Зайда
    Повернулися до того, що й було. Нахрена колотили?
  • Tommy Lee
    А це хіба не дискримінація за статевою ознакою, що чоловіків ісіх і примусово, а жінок лише за бажанням? Агов, феміністки, чому лайна в роти понабирали?
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