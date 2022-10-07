В освобожденных населенных пунктах Херсонщины большая проблема с едой и электроснабжением, - Хлань

Сейчас самая главная задача в деоккупированных селах – помочь людям подготовиться к зимнему периоду, они нуждаются в помощи продуктами, строительными материалами, необходимо возобновить электроснабжение.

Об этом заявил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Что касается деоккупированных сел, с каждым днем ​​их становится все больше и больше… Ситуация гуманитарная крайне сложная. Большие проблемы с едой, большие проблемы с электроснабжением… сейчас ведутся ремонтные работы…", - отметил он.

По словам Хланя, здания в населенных пунктах разрушены, люди, которые пережили оккупацию, прятались в подвалах, ожидая ВСУ. Сейчас местных жителей нужно обеспечить продовольствием, им нужны строительные материалы - чтобы восстановить поврежденные дома, дрова, ведь скоро зима.

Организацией помощи занимаются сейчас и благотворительные фонды, и фонды областных депутатов, также работает в деоккупированных селах областная военная администрация.

Депутат отметил, что, конечно, целесообразнее эвакуироваться из этих населенных пунктов, однако есть люди, которые категорически отказываются от выезда, заявляя, что не покинут родные дома. И их мнение следует учитывать и помогать.

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