Зеленский отреагировал на петицию о вегетарианских и веганских сухпайках для ВСУ: Шмыгаль должен проработать предложения

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию, в которой призвали ввести вегетарианские и веганские сухие пайки для Вооруженных Сил. Перед этим обращение набрало более 25 тысяч подписей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Офиса президента.

В ВСУ и в других военных формированиях нет вегетарианских сухпайков. Поэтому Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой проработать предложение по петиции. Далее о результататах работы Кабинет министров должен проинформировать автора петиции.

Автор петиции Петр Павлов предлагает добавить к имеющимся сухпайкам дополнительные, учитывающие пищевые особенности военных.

По его словам, такие изменения приблизят ВСУ к высоким стандартам и привлекут внимание потенциальных рекрутеров. Автор приводит пример, что вегетарианские сухпайки используют, в частности, в Соединенных Штатах.

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Также в петиции отмечают, что появление вегетарианских сухпайков будет важно для людей, не употребляющих мясные продукты с этических взглядов; для верующих; для людей, чей организм имеет ограниченную возможность усваивать лактозу; для людей с периодическими проблемами пищеварения.