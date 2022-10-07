Зеленский отреагировал на петицию о вегетарианских и веганских сухпайках для ВСУ: Шмыгаль должен проработать предложения
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Офиса президента.
В ВСУ и в других военных формированиях нет вегетарианских сухпайков. Поэтому Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой проработать предложение по петиции. Далее о результататах работы Кабинет министров должен проинформировать автора петиции.
Автор петиции Петр Павлов предлагает добавить к имеющимся сухпайкам дополнительные, учитывающие пищевые особенности военных.
По его словам, такие изменения приблизят ВСУ к высоким стандартам и привлекут внимание потенциальных рекрутеров. Автор приводит пример, что вегетарианские сухпайки используют, в частности, в Соединенных Штатах.
Также в петиции отмечают, что появление вегетарианских сухпайков будет важно для людей, не употребляющих мясные продукты с этических взглядов; для верующих; для людей, чей организм имеет ограниченную возможность усваивать лактозу; для людей с периодическими проблемами пищеварения.