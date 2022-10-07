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Зеленский отреагировал на петицию о вегетарианских и веганских сухпайках для ВСУ: Шмыгаль должен проработать предложения

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Зеленский отреагировал на петицию о вегетарианских и веганских сухпайках для ВСУ: Шмыгаль должен проработать предложения
Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию, в которой призвали ввести вегетарианские и веганские сухие пайки для Вооруженных Сил. Перед этим обращение набрало более 25 тысяч подписей.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте Офиса президента.

В ВСУ и в других военных формированиях нет вегетарианских сухпайков. Поэтому Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой проработать предложение по петиции. Далее о результататах работы Кабинет министров должен проинформировать автора петиции.

Автор петиции Петр Павлов предлагает добавить к имеющимся сухпайкам дополнительные, учитывающие пищевые особенности военных.

По его словам, такие изменения приблизят ВСУ к высоким стандартам и привлекут внимание потенциальных рекрутеров. Автор приводит пример, что вегетарианские сухпайки используют, в частности, в Соединенных Штатах.

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Также в петиции отмечают, что появление вегетарианских сухпайков будет важно для людей, не употребляющих мясные продукты с этических взглядов; для верующих; для людей, чей организм имеет ограниченную возможность усваивать лактозу; для людей с периодическими проблемами пищеварения.

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Топ комментарии

  • дмитрий a4f273bf
    Интересная очередная схема, но боюсь с кучей вооружённых и воюющих людей она вряд ли пройдёт. А вообще надо прекращать заниматься ерундой с этим веганством и подобной дуристикой и готовится к активным боевым действия в зимний период
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    ну а в когож,це у них так россійска народна забава,Гойда.називається
  • Rar4k Rar4kp
    Що всі носяться з тими сухпаями, як з писаною торбою? Хоча це й не дивно, бо простий обиватель не знає, що у ЗСУ ті інших складових сектору безпеки і оборони ДПНП не є основним способом харчування особового складу. Основний спосіб-це ГАРЯЧЕ три/чотириразове харчування. Сухпай використовується у випадках, коли немає можливості забезпечення гарячим харчуванням. А тепер ще й зампотилу і начпроду додатковий головняк. Хоча у Статуті сказано лише про дієтичне харчування...
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