Кремль назначил Мурадова новым командующим Восточным военным округом РФ

В России сменился командующий Восточным военным округом. На эту должность был назначен Рустам Мурадов, ранее командовавший российскими войсками на оккупированном Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в пятницу, 7 октября, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

"Рустам Усманович Мурадов назначен командующим Восточным военным округом - одним из самых мощных по боевому составу военных округов страны", - написал Меликов.

Он добавил, что у Мурадова есть боевой опыт, полученный в Чечне и Сирии.

Ранее Мурадов командовал российскими войсками на оккупированном Донбассе.

Напомним, на этой неделе также был назначен новый командующий Западным военным округом РФ. Им стал Роман Бердников – выпускник Киевского суворовского военного училища 1991 года.

Читайте также: Командование российских оккупантов приказывает сжигать тела погибших, чтобы скрыть потери, - Маляр