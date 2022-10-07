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Кремль назначил Мурадова новым командующим Восточным военным округом РФ

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Кремль назначил Мурадова новым командующим Восточным военным округом РФ
В России сменился командующий Восточным военным округом. На эту должность был назначен Рустам Мурадов, ранее командовавший российскими войсками на оккупированном Донбассе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в пятницу, 7 октября, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.

"Рустам Усманович Мурадов назначен командующим Восточным военным округом - одним из самых мощных по боевому составу военных округов страны", - написал Меликов.

Он добавил, что у Мурадова есть боевой опыт, полученный в Чечне и Сирии.

Ранее Мурадов командовал российскими войсками на оккупированном Донбассе.

Напомним, на этой неделе также был назначен новый командующий Западным военным округом РФ. Им стал Роман Бердников – выпускник Киевского суворовского военного училища 1991 года.

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Топ комментарии

  • Amber
    Ху@ло не розуміє , що від перестановки місьць доданків , сума не міняється

    І цей здохне , як скажена тварина , бо вона не має права на життя , як і ху@ло 😠
  • Kolja Stambulskij
    настаящая сруцкая хфамилия......
  • дмитрий a4f273bf
    Очередной новоявленный фаворит, герой известного видоса с осмотром воинской части и плачевным в ней состоянием. Однако сирийский и чеченский опыт у нас не прокатывает и как все мы знаем, сколько кровати в борделе не меняй...
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