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К спасательно-аварийным работам на местах ракетных ударов в Запорожье привлекли 96 добровольцев, - ГСЧС Украины. ФОТОрепортаж

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К спасательно-аварийным работам на местах ракетных ударов в Запорожье привлекли 96 добровольцев, - ГСЧС Украины. ФОТОрепортаж
Вторые сутки спасатели ГСЧС совместно с коммунальными службами продолжают аварийно-спасательные работы на местах ракетных ударов, разрушивших жилые дома в Запорожье 6 октября.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Запорожской области, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня для помощи профильным службам присоединились 96 добровольцев. Эти люди прошли обучение, которое проводилось на базе Учебно-методического центра ЦЗ и БЖД для членов добровольных формирований гражданской защиты, а сегодня уже приступили к работе - помогать профессионалам. Среди добровольцев и бывшие работники Главного управления ГСЧС и ветераны пожарной охраны", - говорится в сообщении.

К спасательно-аварийным работам на местах ракетных ударов в Запорожье привлекли 96 добровольцев, - ГСЧС Украины 01
К спасательно-аварийным работам на местах ракетных ударов в Запорожье привлекли 96 добровольцев, - ГСЧС Украины 02
К спасательно-аварийным работам на местах ракетных ударов в Запорожье привлекли 96 добровольцев, - ГСЧС Украины 03
К спасательно-аварийным работам на местах ракетных ударов в Запорожье привлекли 96 добровольцев, - ГСЧС Украины 04
К спасательно-аварийным работам на местах ракетных ударов в Запорожье привлекли 96 добровольцев, - ГСЧС Украины 05
К спасательно-аварийным работам на местах ракетных ударов в Запорожье привлекли 96 добровольцев, - ГСЧС Украины 06
К спасательно-аварийным работам на местах ракетных ударов в Запорожье привлекли 96 добровольцев, - ГСЧС Украины 07
К спасательно-аварийным работам на местах ракетных ударов в Запорожье привлекли 96 добровольцев, - ГСЧС Украины 08
К спасательно-аварийным работам на местах ракетных ударов в Запорожье привлекли 96 добровольцев, - ГСЧС Украины 09
К спасательно-аварийным работам на местах ракетных ударов в Запорожье привлекли 96 добровольцев, - ГСЧС Украины 10
К спасательно-аварийным работам на местах ракетных ударов в Запорожье привлекли 96 добровольцев, - ГСЧС Украины 11
К спасательно-аварийным работам на местах ракетных ударов в Запорожье привлекли 96 добровольцев, - ГСЧС Украины 12

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