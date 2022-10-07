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Путина начали критиковать в его ближайшем окружении, - Washington Post

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Путина начали критиковать в его ближайшем окружении, - Washington Post
Российского диктатора Путина начали критиковать в ближайшем окружении из-за войны в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Washington Post со ссылкой на данные американской разведки.

"Член ближайшего окружения Владимира Путина в последние недели выразил российскому президенту несогласие с его поведением в войне в Украине. Эта критика является свидетельством беспорядков внутри российского руководства по поводу ведения войны, которая обернулась катастрофически неудачно для Москвы, заставив Путина в прошлом месяце отдать приказ о мобилизации сотен тысяч военнослужащих в отчаянной попытке компенсировать недавние потери на поле боя", - отмечает издание.

По данным источника, информацию считают достаточно важной и включили в ежедневный брифинг президента Байдена по разведке и передали другим официальным лицам США.

"Недовольство, которое выразил член ближайшего окружения Путина, было связано с неправильным управлением военными усилиями и ошибками, допускаемыми теми, кто проводит военную кампанию", - говорится в материале издания.

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Топ комментарии

  • Злий Грицько
    Ну те, що я й казав постійно починаючи з 2014-го. Бачете він критикує ***** не за те шо він взагалі розпочав цю війну, а за невдале керівництво. Я казав і буду казати, в козлостані здохне одне ***** на його заміну прийде друге. Тому, після того як ми виженемо кацапсячу орду та відвоюємо, а я в це свято вірю тому що по іншому не буде, як мінімум на тисячоліття припинити всі стосунки з мордором. Але спочатку зідрати з них таку компенсацію, щоб вони століттями ходили голі й босі та жили впроголодь.
  • Підлога Маккартні
    Член. В новости же написано
  • Харьков Сумской
    У Путіна є ще більш-ближайше оточення: Меркель, Ердоган, Трамп та Маск
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