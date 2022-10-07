"Чтобы остановить освобождение Украины, Россия начала манипулировать темой переговоров", - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что если Россия действительно хотела переговоров, то отреагировала бы на десятки предложений Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил на заседании Европейского Совета.

"Чтобы остановить освобождение Украины, Россия начала манипулировать темой переговоров и якобы вспомнила о диалоге, который сама же и отбросила, начав эту войну против Украины и против вас всех, против всей Европы. Очевидно, что Россия не хочет никаких настоящих переговоров. Ведь если бы хотела, то отреагировала бы на десятки наших предложений и попыток. Россия просто хочет выиграть время. Хочет перегруппировать силы и накопить ресурсы, чтобы снова ударить. Мы должны не дать ей сделать это", - подчеркнул президент.

Напомним, спикер Совета Федерации Матвиенко предложила парламенту Украины сесть за стол переговоров.

Ранее президент Зеленский утвердил решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с Путиным.

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