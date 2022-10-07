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"Чтобы остановить освобождение Украины, Россия начала манипулировать темой переговоров", - Зеленский

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"Чтобы остановить освобождение Украины, Россия начала манипулировать темой переговоров", - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что если Россия действительно хотела переговоров, то отреагировала бы на десятки предложений Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил на заседании Европейского Совета.

"Чтобы остановить освобождение Украины, Россия начала манипулировать темой переговоров и якобы вспомнила о диалоге, который сама же и отбросила, начав эту войну против Украины и против вас всех, против всей Европы. Очевидно, что Россия не хочет никаких настоящих переговоров. Ведь если бы хотела, то отреагировала бы на десятки наших предложений и попыток. Россия просто хочет выиграть время. Хочет перегруппировать силы и накопить ресурсы, чтобы снова ударить. Мы должны не дать ей сделать это", - подчеркнул президент.

Напомним, спикер Совета Федерации Матвиенко предложила парламенту Украины сесть за стол переговоров.

Ранее президент Зеленский утвердил решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с Путиным.

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Топ комментарии

  • Alex 13d5f3cb
    Д. Дудаев:
    "Россия всегда предлагает переговоры ( чтобы их не выполнить), когда ей тяжело, когда планы рушатся, чтобы выиграть время, подтянуть силы, исправить ошибки, найти слабое место, а потом с новой силой ударить!"
  • дмитрий a4f273bf
    Главный наш переговорщик Вооружённые Силы Украины
  • Dmytro Shevchenko 8b9f8379
    Нет, не тупой. Про "Ошибку Хрущева" может знать только человек который знаком очень хорошо с кремлевскими методичками. Рядовой американец никогда бы такое как Маск не написал бы, даже будучи прокацапси настроенным
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