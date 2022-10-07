"Чтобы остановить освобождение Украины, Россия начала манипулировать темой переговоров", - Зеленский
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава государства заявил на заседании Европейского Совета.
"Чтобы остановить освобождение Украины, Россия начала манипулировать темой переговоров и якобы вспомнила о диалоге, который сама же и отбросила, начав эту войну против Украины и против вас всех, против всей Европы. Очевидно, что Россия не хочет никаких настоящих переговоров. Ведь если бы хотела, то отреагировала бы на десятки наших предложений и попыток. Россия просто хочет выиграть время. Хочет перегруппировать силы и накопить ресурсы, чтобы снова ударить. Мы должны не дать ей сделать это", - подчеркнул президент.
Напомним, спикер Совета Федерации Матвиенко предложила парламенту Украины сесть за стол переговоров.
Ранее президент Зеленский утвердил решение СНБО о "невозможности проведения переговоров" с Путиным.