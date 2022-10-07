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ВР утвердила проект бюджета-2023 в первом чтении

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ВР утвердила проект бюджета-2023 в первом чтении
Парламент утвердил проект бюджета на 2023 год в первом чтении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"ЗА проголосовали - 251

По фракциям:
СН - 194
ЕС - 0
Батькивщина - 0
Платформа за жизнь и мир - 17
За будущее - 1
Голос - 7
Доверие - 17
Восстановление Украины - 11
Внефракционные - 4", - говорится в сообщении.

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Как отмечает нардеп, после обсуждения правок продолжалось три часа, однако в результате ничего не изменилось.

Рассмотрение во втором чтении планируется уже в октябре.

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