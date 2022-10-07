ВР утвердила проект бюджета-2023 в первом чтении

Парламент утвердил проект бюджета на 2023 год в первом чтении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"ЗА проголосовали - 251

По фракциям:

СН - 194

ЕС - 0

Батькивщина - 0

Платформа за жизнь и мир - 17

За будущее - 1

Голос - 7

Доверие - 17

Восстановление Украины - 11

Внефракционные - 4", - говорится в сообщении.

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Как отмечает нардеп, после обсуждения правок продолжалось три часа, однако в результате ничего не изменилось.

Рассмотрение во втором чтении планируется уже в октябре.