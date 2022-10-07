После освобождения в Лимане обнаружили 60 тел погибших: половину уже идентифицировали, - Монастырский

В Лимане Донецкой области правоохранители обнаружили 60 тел погибших граждан, из которых в настоящее время был идентифицирован 31 человек.

Об этом сообщил в эфире телемарафона "Єдині новини" министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Монастырский уточнил, что больше всего поражает - почти в каждом городе, куда после освобождения их от россиян заходят подразделения МВД Украины, – это места захоронений.

"В Лимане мы обнаружили 60 тел погибших, из них на сегодняшний день смогли идентифицировать 31 человека. Этот процесс продолжается", - рассказал министр.

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По его словам, первые недели под постоянными обстрелами, потому что это по сути передний край обороны, здесь будут собирать доказательства и будут работать только украинские специалисты. Потом, как это уже есть в Харьковской области, присоединятся международные.

"Таким образом, западная экспертная общественность подтвердит те выводы, к которым пришли наши следователи", - объяснил глава МВД.

По словам Монастырского, практически каждый десятый дом в Лимане разрушен до основания, а половина домов - существенно повреждена.

Он рассказал, что первыми, кто общался с гражданами после освобождения Лимана, были полицейские и нацгвардейцы, которые проводили подворные обходы. По его словам, люди уже смогли восстановить документы, которые были уничтожены или потеряны.

"Обход показал, что практически каждый десятый дом в Лимане разрушен до основания, половина домов существенно повреждена, света, тепла в городе нет. Это большая задача для власти - восстановить", - сказал Монастырский.

Как уточнил глава МВД, наиболее остро здесь возникает вопрос разминирования, потому что загрязненность взрывоопасными предметами территорий является серьезным препятствием для возобновления деятельности всех органов власти и жизни людей в городе.

Отдельно Монастырский отметил, что загрязненность с точки зрения минной опасности территорий здесь вдвое больше, чем в Киевской, Черниговской, Сумской областях.

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Для того, чтобы провести первичное разминирование – это доступы к электросетям, дороге и т.д. – понадобится несколько месяцев, а если говорить о реках и озерах – то это годы.

Глава МВД проинформировал и о погибших среди пиротехников. Также, по его словам, есть случаи гибели электриков, которые пытались восстановить свет без предварительного разминирования, и есть жертвы среди гражданских, потому что выйти из своего дома и не наткнуться на мину или растяжку здесь практически невозможно.