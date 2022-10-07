В Нидерландах задержан мужчина, подозреваемый в поставках чипов в Россию в обход санкций, - СМИ

Нидерландская полиция задержала 55-летнего мужчину, подозреваемого в поставках микрочипов в Россию вопреки санкциям, введенным со стороны стран Запада. Эти чипы могут использоваться в ВПК.