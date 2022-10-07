Активную фазу наступления нужно проводить в ближайший месяц, позже погодные условия не будут способствовать наступательным действиям, - нардеп "Голоса", воин Костенко
Об этом сообщил нардеп "Голоса", дающий отпор агрессору на Юге, Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас на южном направлении украинские военные проводят наступательные действия. Однако, я считаю, что активная фаза наступательной операции по освобождению всего правого берега Днепра, включая Херсон, еще не наступила. В перспективе на будущее контрнаступательные действия будут более активными и массированными", - объяснил парламентарий.
По словам Костенко, активную фазу наступления нужно проводить в ближайший месяц из-за погодных условий, но он подчеркнул: решение принимает командование.
"Я считаю, что это нужно делать в течение ближайшего месяца, потому что скоро холода. Уже сейчас погода не позволяет сделать все, что хотелось бы. К примеру, дожди не позволяют летать дронам, ухудшают проходимость военной техники, так же корректировка не может качественно происходить. Такие погодные условия не очень-то способствуют наступательным действиям", - отметил нардеп.
Очень важно выбить российских военных с юга до того, как туда массово зайдут мобилизованные части.
"Сейчас определенные части только пополняются мобилизованными, а когда их здесь будет значительное количество, станет гораздо труднее. В целом ситуация с контрнаступлением на юге сложная, потому что враг сосредоточил здесь достаточно много войск. Это очень важный плацдарм для россиян в стратегическом плане", - подытожил. Костенко.