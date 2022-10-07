Активную фазу наступления нужно проводить в ближайший месяц, позже погодные условия не будут способствовать наступательным действиям, - нардеп "Голоса", воин Костенко

Активная фаза наступления еще не наступила, и она будет зависеть от решений командования. Контрнаступление на Юге будет сложным, учитывая, что этот плацдарм очень важен для врага.

Об этом сообщил нардеп "Голоса", дающий отпор агрессору на Юге, Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас на южном направлении украинские военные проводят наступательные действия. Однако, я считаю, что активная фаза наступательной операции по освобождению всего правого берега Днепра, включая Херсон, еще не наступила. В перспективе на будущее контрнаступательные действия будут более активными и массированными", - объяснил парламентарий.

По словам Костенко, активную фазу наступления нужно проводить в ближайший месяц из-за погодных условий, но он подчеркнул: решение принимает командование.

"Я считаю, что это нужно делать в течение ближайшего месяца, потому что скоро холода. Уже сейчас погода не позволяет сделать все, что хотелось бы. К примеру, дожди не позволяют летать дронам, ухудшают проходимость военной техники, так же корректировка не может качественно происходить. Такие погодные условия не очень-то способствуют наступательным действиям", - отметил нардеп.

Очень важно выбить российских военных с юга до того, как туда массово зайдут мобилизованные части.

"Сейчас определенные части только пополняются мобилизованными, а когда их здесь будет значительное количество, станет гораздо труднее. В целом ситуация с контрнаступлением на юге сложная, потому что враг сосредоточил здесь достаточно много войск. Это очень важный плацдарм для россиян в стратегическом плане", - подытожил. Костенко.

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