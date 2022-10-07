"Путин не прав": Трасс призвала Европу поставить крест на российских энергоносителях

Лиз Трасс призвала европейских лидеров прекратить свою зависимость от российских энергоносителей.

Премьер-министр Британии Лиз Трасс призывает к единству в вопросах энергетической безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Как пишет издание, на первом саммите Европейского политического сообщества правительство Великобритании будет настаивать на единстве по энергетической безопасности и миграции. Лиз Трасс призвала европейских лидеров прекратить свою зависимость от российских энергоносителей, поскольку война России против Украины показала, как Европа зависит от поставок из России.

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"Путин надеется, что сможет разделить нас в борьбе за поставку энергоносителей. Мы должны показать ему, что он не прав", – отметила она.

Лиз Трасс попросила помощи у Франции, Бельгии и Нидерландов, чтобы предотвратить отключение света зимой. Она заявила, что Великобритания и соседние государства должны принять на себя обязательство держать открытыми зимой подводные кабели и трубопроводы, чтобы "включить свет на всем континенте".