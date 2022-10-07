Рада признала Курилы оккупированной Россией территорией

Верховная Рада Украины заявила о поддержке позиции Японии по ее Северным территориям и признала, что они продолжают находиться под оккупацией России.

За принятие соответствующего постановления проголосовали 287 парламентариев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В постановлении "Об обращении ВР к международному сообществу в отношении Северных территорий Японии" Рада заявляет о поддержке позиции Японии в отношении ее Северных территорий и признает, что указанные территории продолжают находиться под оккупацией России.

Парламент призывает международное сообщество продолжить принимать все возможные меры для договорно-правового оформления статуса Северных территорий Японии.

Кроме того, ВР обращается к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, парламентским ассамблеям Совета Европы, НАТО, ОБСЕ, ГУАМ, национальным парламентам иностранных государств о последовательной поддержке и соответствующих действиях по урегулированию статуса Северных территорий Японии.

Постановление вступает в силу с дня его принятия.

Напомним, ранее власти Японии решили официально называть южные Курильские острова своими "исконными территориями, находящимися под незаконной оккупацией". Последние 10 лет официальный Токио избегал этой формулировки.

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