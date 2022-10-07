Рада признала Курилы оккупированной Россией территорией
За принятие соответствующего постановления проголосовали 287 парламентариев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В постановлении "Об обращении ВР к международному сообществу в отношении Северных территорий Японии" Рада заявляет о поддержке позиции Японии в отношении ее Северных территорий и признает, что указанные территории продолжают находиться под оккупацией России.
Парламент призывает международное сообщество продолжить принимать все возможные меры для договорно-правового оформления статуса Северных территорий Японии.
Кроме того, ВР обращается к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, парламентским ассамблеям Совета Европы, НАТО, ОБСЕ, ГУАМ, национальным парламентам иностранных государств о последовательной поддержке и соответствующих действиях по урегулированию статуса Северных территорий Японии.
Постановление вступает в силу с дня его принятия.
Напомним, ранее власти Японии решили официально называть южные Курильские острова своими "исконными территориями, находящимися под незаконной оккупацией". Последние 10 лет официальный Токио избегал этой формулировки.