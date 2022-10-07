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СБУ сообщила о подозрении 26 топ-организаторам псевдореферендума на временно оккупированных территориях Украины

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СБУ сообщила о подозрении 26 топ-организаторам псевдореферендума на временно оккупированных территориях Украины
Служба безопасности Украины продолжает работу по документированию деятельности организаторов фейкового "плебисцита" на временно оккупированных территориях Украины.

Следователи спецслужбы собрали доказательную базу еще на 26 топ-организаторов фейкового референдума в Донецкой и Луганской областях Украины, говорится в сообщении на сайте СБУ, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в коллаборационной деятельности подозреваются еще трое "высокопоставленных должностных лиц" оккупационной администрации в Луганской области:

  • Карякин Алексей – "глава" так называемой "общественной палаты ЛНР";
  • Мирошниченко Денис – "глава" так называемого "народного совета ЛНР";
  • Хорошилов Дмитрий – "первый заместитель главы" так называемого "народного совета ЛНР".

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Этим фигурантам сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
  • ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Указанные лица обеспечили проведение мероприятий, имитирующих подготовку и проведение "волеизъявления" населения.

Задокументировано, что глава "общественной палаты лнр" направил обращение к псевдоначальнику "ЛНР" Леониду Пасечнику с инициативой проведения на временно оккупированной территории Луганской области "референдума" о присоединении к РФ на правах административно-территориальной единицы.

В свою очередь, "глава "народного совета ЛНР" Мирошниченко провел заседание этого незаконного органа, во время которого путем голосования был принят "закон" о "референдуме" и "постановление" о его назначении.

"Первый заместитель главы "народного совета ЛНР" Хорошилов, вместе с другими "депутатами", принял участие в заседании и проголосовал за проведение "референдума".

Эти лица неоднократно публично призывали к проведению антиукраинского "референдума" и заявляли о необходимости присоединения части территории Украины к РФ.

Вместе с другими приверженцами рашистов они будут отвечать за совершенное перед законом.

Досудебное расследование проводят следователи Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Луганской и Донецкой областных прокуратур.

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