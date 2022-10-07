ЕС продолжит работать над полным отказом от российского газа, - Метсола

Президент Европейского парламента Роберта Метсола заявила, что ЕС продолжит работать над тем, чтобы полностью отказаться от российского газа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Комментируя утечки на российских газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" и отвечая на вопрос, нужно ли ремонтировать газопровод, она отметила:

"Ну, скажем так, я не считаю, что "Северный поток-2" вообще следовало запускать. Мы также наблюдали уменьшение пропускной способности "Северного потока-1". Поэтому продолжим работать над тем, чтобы полностью отказаться от российского газа, в то же время инвестируя в возобновляемые источники энергии, новые средства поставок, новые сферы солидарности… Подойдем творчески к тому, как мы можем обеспечить электроэнергией наших граждан, как мы платим, как наши граждане оплачивают стремительно растущие счета, и давайте наконец покупать нашу энергию у наших друзей, а не у наших врагов".

По словам Метсолы, в вопросе утечек из газопроводов "больше всего беспокоит то, что это явно диверсионное нападение".

"И реакция, которую мы наблюдали со стороны правительств стран по соседству, была незамедлительной и в то же время спокойной, чтобы не распространять панику, которой, возможно, хотят эти диверсанты в то время, когда распространять страх среди наших граждан стало легко. Итак, реакция такова: посмотрим, что произошло, позаботимся о том, чтобы это не повторилось. И убедимся, что наши уязвимости, если этот случай был уязвимостью, не повторятся", - сказала президент Европарламента.

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