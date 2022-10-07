ЕС продолжит работать над полным отказом от российского газа, - Метсола
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Комментируя утечки на российских газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" и отвечая на вопрос, нужно ли ремонтировать газопровод, она отметила:
"Ну, скажем так, я не считаю, что "Северный поток-2" вообще следовало запускать. Мы также наблюдали уменьшение пропускной способности "Северного потока-1". Поэтому продолжим работать над тем, чтобы полностью отказаться от российского газа, в то же время инвестируя в возобновляемые источники энергии, новые средства поставок, новые сферы солидарности… Подойдем творчески к тому, как мы можем обеспечить электроэнергией наших граждан, как мы платим, как наши граждане оплачивают стремительно растущие счета, и давайте наконец покупать нашу энергию у наших друзей, а не у наших врагов".
По словам Метсолы, в вопросе утечек из газопроводов "больше всего беспокоит то, что это явно диверсионное нападение".
"И реакция, которую мы наблюдали со стороны правительств стран по соседству, была незамедлительной и в то же время спокойной, чтобы не распространять панику, которой, возможно, хотят эти диверсанты в то время, когда распространять страх среди наших граждан стало легко. Итак, реакция такова: посмотрим, что произошло, позаботимся о том, чтобы это не повторилось. И убедимся, что наши уязвимости, если этот случай был уязвимостью, не повторятся", - сказала президент Европарламента.