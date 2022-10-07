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Глава МИД Эстонии Рейнсалу "поздравил" Путина с днем рождения: "Надеюсь, следующий он встретит в заключении за преступления против человечности"

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Глава МИД Эстонии Рейнсалу "поздравил" Путина с днем рождения: "Надеюсь, следующий он встретит в заключении за преступления против человечности"
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу "поздравил" российского диктатора Путина с днем рождения.

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Путин сегодня празднует день рождения. Надеюсь, следующий он встретит в заключении за преступления против человечности. Необходимо создать специальный трибунал по преступлениям, совершенным во время российской агрессии", - подчеркнул министр.

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
  • Garry Grant
    Сподіваюсь це останній день народження *****. А в той день коли він здохне я тупо куплю баян. І навчуся,***** на ньому грати)
  • Epic musikk
    С днем рождение В.В.Х ! Кобзон ждет.

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