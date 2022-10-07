Фонд ООН откроет в деоккупированных городах Харьковщины пункты психологической поддержки детей
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Харьковской ОВА.
Первым городом, где ЮНИСЕФ откроет пункт психологической помощи детям, станет Балаклея. Впоследствии проект планируют распространить на Изюм и Большой Бурлук.
"ЮНИСЕФ планирует развернуть в Балаклее палатку с игровой зоной, где психологи будут работать с детьми, оказавшимися в беде во время оккупации. Сначала они приедут со своим персоналом для того, чтобы научить и впоследствии привлечь к этой работе наших врачей первичного звена и детскую поликлинику" , – рассказал директор облдепартамента здравоохранения Максим Хаустов.
Также в Балаклее представители Фонда осмотрели поврежденное помещение центральной районной больницы и пообещали предоставить новое оборудование для детского отделения этого заведения.
"В больнице уже ведутся восстановительные работы. Медицинский персонал убрал много помещений, они вывезли всю грязь, оставленную россиянами. Сейчас остается только заменить разбитые окна и там смогут работать ковидное, хирургическое и терапевтическое отделения. Свет и интернет уже есть", - добавил директор департамента.