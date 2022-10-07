Оккупанты обстреляли Никопольщину: есть погибший и раненый
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В пятницу, 7 октября, россияне обстреляли Никопольский район. В результате этой атаки погиб человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал руководителя Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
"К вечеру россияне снова обстреляли Никопольский район", - говорится в сообщении.
По словам Резниченко, россияне били из "Градов" и тяжелой артиллерии.
"В Красногригорьевской громаде убили 37-летнего мужчину, 42-летнего мужчину ранили. Он в больнице", - добавил глава ОВА.
Напомним, что оккупанты ночью ударили по Никополю из РСЗО, а обстрел попал на видео.