Никакого замороженного конфликта между Украиной и Россией не будет, - Шмыгаль

По словам премьер-министра, эта война не продлится долго при условии предоставления Украине военной и финансовой помощи.

Премьер-министр Денис Шмыгаль уверен, что никакого замороженного конфликта между Украиной и Россией не будет, ведь наша страна настроена освободить все свои территории в международно-признанных границах. Об этом он сообщил в интервью чешскому общественному вещателю Czech Television, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я убежден, что никакого замороженного конфликта не будет, мы абсолютно настроены освободить все наши территории в международно-признанных границах", - сказал Шмыгаль.

По его словам, российские захватчики демонстрируют отчаяние, агонию и непонимание, что делать дальше.

"А мы понимаем очень четко: нам нужно освободить родную землю - и мы будем идти до конца, до полной победы, до освобождения всех наших земель", – отметил он.

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Глава правительства подчеркнул, что Украина не собирается останавливаться или сдаваться, а за стол переговоров будет садиться тогда, когда российские войска покинут международно признанные территории государства.

"Мы видим выход только в освобождении наших территорий. Или мы это сделаем военным путем и с поддержкой наших партнеров, или Россия это сделает добровольно - покинет наши территории, после этого мы сядем с ними за стол переговоров и подпишем какие-то документы. Но Украина должна быть освобождена, после этого можно садиться за стол переговоров. Путин доказал, что с ним разговаривать не о чем, своим ядерным шантажом, этим информационно-психологическими операциями в виде "референдумов", смешными указами президента Российской Федерации о похищении Запорожской АЭС, о похищении четырех украинских областей, похищении наших людей и детей. С этим человеком не о чем говорить сегодня. Мы будем бороться за нашу землю и освобождать ее, после этого будем вести переговоры", - заверил Шмыгаль.

Также глава правительства отметил, что эта война не продлится долго при условии предоставления Украине военной и финансовой помощи.

"Я не думаю, что это будет долгая война при условии усиления санкций от наших партнеров - это одно из важных ключевых условий, чтобы Россия не смогла финансировать эту войну, при поддержке Украины оружием, в условиях стабильной финансовой ситуации, чтобы мы могли сохранить макрофинансовую стабильность в нашем государстве. Конечно, мы победим. И мы ожидаем, что это будет не долгий период, но нужна поддержка оружием и амуницией. Без этого эта война будет продолжаться долго", - считает премьер-министр Украины.

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Он в очередной раз подчеркнул, что Украина будет бороться за свободу и независимость столько, сколько это необходимо.

"Но вопрос, хватит ли у российских людей сил уничтожать другую нацию без цели, только при желании Путина? Это тоже немаловажный момент", - добавил премьер.