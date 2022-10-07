Макрон объявил о создании фонда для закупки оружия для Украины

Эмманюэль Макрон заявил в пятницу, что Франция создала фонд в размере 100 миллионов евро (98 миллионов долларов США) для прямой покупки Украиной оружия и других материальных средств, необходимых ей для войны против вторжения России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом президент Франции Эмманюэль Макрон сказал после саммита ЕС в Праге.

"Мы создаем этот специальный выделенный фонд первоначально со 100 миллионами евро, чтобы позволить приобрести оборудование, которое мы уже поставили, и которое мы продолжим делать касательно вооружений, то есть оборонительных", — сказал Макрон.

Он добавил, что ведутся переговоры, в частности с Данией, о поставках Украине более высокоточных артиллерийских орудий CAESAR в дополнение к 18-ти, которые она уже поставила.

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