"Слуги народа" голосовали за бюджет вместе с ОПЗЖ, - нардепка "ЕС" Ионова

Впервые в истории принятия государственного бюджета из 1200 поданных правок профильный комитет поддержал лишь 4.

Об этом сообщила народная депутат фракции "Европейская Солидарность" Мария Ионова, передает Цензор.НЕТ

"Провластное большинство всегда лучше видно по голосованию за бюджет на будущий год. На фотографии результаты голосования за Бюджет-2023 и всего 194 голоса "Слуг народа". Впервые в истории принятия государственного бюджета – из 1200 поданных правок, профильный комитет поддержал – 4! Прошлогодний бюджет – из 4000 правок, учтено было 1500!! Парламент продолжает терять субъектность!!! Таково оно новое "монобольшинство" от власти, ОПЗЖ и олигархических групп", - рассказала Ионова.

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