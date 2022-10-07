Новости • Бюджет-2023

"Слуги народа" голосовали за бюджет вместе с ОПЗЖ, - нардепка "ЕС" Ионова

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"Слуги народа" голосовали за бюджет вместе с ОПЗЖ, - нардепка "ЕС" Ионова
Впервые в истории принятия государственного бюджета из 1200 поданных правок профильный комитет поддержал лишь 4.

Об этом сообщила народная депутат фракции "Европейская Солидарность" Мария Ионова, передает Цензор.НЕТ

"Провластное большинство всегда лучше видно по голосованию за бюджет на будущий год. На фотографии результаты голосования за Бюджет-2023 и всего 194 голоса "Слуг народа". Впервые в истории принятия государственного бюджета – из 1200 поданных правок, профильный комитет поддержал – 4! Прошлогодний бюджет – из 4000 правок, учтено было 1500!! Парламент продолжает терять субъектность!!! Таково оно новое "монобольшинство" от власти, ОПЗЖ и олигархических групп", - рассказала Ионова.

Читайте: ВР утвердила проект бюджета-2023 в первом чтении

Слуги народа голосовали за бюджет вместе с ОПЗЖ, - нардепка ЕС Ионова 01

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Топ комментарии

  • Amber
    Назву ОПЗЖ заборонили , а живі і щасливі зрадники сидять у ВР і в одній спайці із Слугами ( якогось народу , мені невідомо )
    приймають закони 😡
    ось така ф... ня , малята !!
  • Перехватчик
  • Перехватчик
    Дід Микола

    @DidMykola2

    ·

    13 ч

    Задача.
    Дано: Партію "ОПЗЖ", у котрій виявилася значна частина колаборантів, заборонили.

    Знайти:
    Чому не заборонили партію "Слуги народа", котра за кількістю колаборантів у відсотковому відношенні навіть перевершила "ОПЗЖ"?
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