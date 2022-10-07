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Повторное наступление на Киев возможно, для подготовки россиянам нужно 2-3 месяца, – Наев

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Повторное наступление на Киев возможно, для подготовки россиянам нужно 2-3 месяца, – Наев
Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев считает возможным повторное наступление российских войск на Киев, для формирования таких сил оккупантам понадобилось бы 2-3 месяца.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

На вопрос, возможно ли повторное наступление на Киев, Наев ответил: "Оно возможно. Для этого необходимо создать такие силы. На это понадобится определенный промежуток времени. Чтобы создать соответствующие силы и мы это почувствовали, необходимо 2-3 месяца".

В то же время, Наев отметил, что Киев сейчас защищен лучше, чем был перед началом полномасштабного вторжения 24 февраля.

Генерал также выразил мнение, что Беларусь может вступить в войну в Украине, "когда получит соответствующую команду от РФ".

"Если будут изменения обстановки у противника, мы изменим соответственно и свой состав сил", – заверил командующий ОС.

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Топ комментарии

  • Коди Смарт
    Надіюсь, кордон з білорашкою мінується, позиції бетонуються. Маємо підготуватися,за 2-3 місяці,можна стіну берлінську збудувати.
  • Frol Fedoroff
    Лучше перебздеть, чем недобздеть. Орки не хотят мира. Сейчас Расея это раненный зверь. Его надо уничтожить, иначе быть беде
  • Вася Быколог
    Не не. Наступу не буде. Ще не сформовані вдарні угрупування. Спитайте у Резніка.
    Готуємось до шашликів на Новий Рік. Спитайте у Боневтіка.
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