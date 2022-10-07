Двое детей погибли от взрыва российской мины во временно оккупированном селе на Запорожье

6 октября двое детей взорвались на мине во временно оккупированном селе Подгорное Васильевского района Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, информацию об этом подтвердили Суспільному в пресс-службе ГУ Нацполиции в Запорожской области 7 октября.

Вместе с родственником мальчик 10 лет и девочка 5 лет пошли искать мобильную связь на гору возле сельского кладбища. Мальчик наступил на российскую мину и погиб на месте. Девочка скончалась от травм в больнице.

Как сообщила представитель Нацполиции области Анна Ткаченко, сведения по этому факту внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ, продолжается досудебное расследование.

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По информации Офиса генерального прокурора, по состоянию на утро 7 октября более 1207 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. Из них 418 погибли, ранены – более 789.