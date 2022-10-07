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Индонезия ждет участия в саммите G20 Зеленского и Путина

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Индонезия ждет участия в саммите G20 Зеленского и Путина
Ни украинский, ни российский МИД не ответили на запросы СМИ подтвердить планы участия лидеров во встрече на Бали.

Индонезия готовится принять украинского президента Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина на Бали, где в ноябре пройдет саммит "Большой двадцатки". Об этом пишет The National со ссылкой на заявление посла Индонезии в ОАЭ Хусина Багиса, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По его словам, идет подготовка к приему двух президентов.

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"Мы решаем, в каких отелях их разместить: в одном – Путина, в другом – Зеленского", – сказал он, имея в виду необходимость избегать напряженности, размещая их слишком близко друг к другу.

Ни украинский, ни российский МИД не ответили на запросы The National подтвердить планы участия лидеров во встрече на Бали 15 и 16 ноября.

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Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Министр обороны Чехии Яна Чернохова. поздравила Путина с 70-летием!
  • Garry Grant
    Не вообразила ли Индонезия из себя великого примирителя?! Смех и грех 🤦
  • Vlad Cheh
    А Гитлера в Лондон приглашали на дни рождения будущей королевы? Шо, не приглашали? А шо так?

    А американцы пригласили Ямомото, японского адмирала, на день Независимости США? Как нет? Ой, его убили внезапно сами американцы, налетев эскадрильей истребителей. А японцы в США отмечали день Независимости? Вы их всех арестовали и выперли из страны или держали под контролем.

    Путин - военный преступник. РФ - страна-агрессор, представляющая экзистенциальную угрозу человечеству. Она должна быть уничтожена, все страны-члены ООН должны объявить ей войну и нанести максимальный ущерб, это приказ. Почему суд в Гааге не начал заочно судить Путина? Доказательств его участия в преступлениях более чем достаточно. Почему этого не сделано? В ООН есть все для этого механизмы, это вполне рабочая организация. Просто кое-кто не хочет этого, кое-кому выгоден и Путин, и нынешняя ситуация.
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