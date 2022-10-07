Зеленский возразил, что призывал к превентивным ударам по РФ: "Я имел в виду санкции"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не призывал к превентивным ударам НАТО по России, а подразумевал превентивные санкции.

Об этом Зеленский сказал в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

"Когда я говорил "превентивный удар", на английском это звучит так (переходит на английский) - превентивный удар (preventive kick), не нападение (attack), это разные вещи. Вот почему, когда вы говорите на английском или украинском, важно, чтобы перевод был максимально правильным, потому что россияне потом всегда используют это так, как сейчас.

Я просто хочу сказать им, россиянам, что весь цивилизованный мир знает, что мы не террористы, мы не начинали эту войну. Я говорил это и раньше, в течение трех лет моего президентства мы предлагали выйти на диалог, мы искали возможность просто поговорить с президентом Путиным, просто поговорить по телефону – они отвергли все.

Вот почему я призвал – это было еще перед 24 февраля, перед вторжением – я сказал, что мы поднимаем тему превентивных ударов, санкционных ударов. Не диалога, не слов, а ударов – вот что я имел в виду. И сейчас европейское общество, прежде всего Великобритания - они всегда нас поддерживали, спасибо за это большое - и США сказали: да, вы были правы, мы должны были включиться, вводить санкции, наносить превентивные удары, чтобы Россия и ее общество боялись [начать войну ]", - сказал Зеленский.

Президент Украины считает, что Россия начинает "готовить свое общество" к возможному ядерному удару по Украине. "Это очень опасно. Они не готовы это делать, использовать (ядерное оружие). Но они начинают говорить. Они не знают, будут ли использовать или не будут. Я думаю, что даже говорить об этом опасно", - добавил он.

Вот поэтому я сказал: вы должны нанести превентивные удары, не атаки. Вот что я имел в виду. А россияне просто перевели эти слова так, как это было выгодно им и начали везде это повторять.

А я имел в виду санкции. Если они сказали "ядерное оружие", даже подумали – вы должны ввести их. У вас есть ядерный пакет санкций, у Европы есть возможность их ввести - например, после того, как они оккупировали нашу АЭС. Это очень опасно. Вот что я имею в виду", – объяснил Зеленский.

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Напомним, накануне во время выступления в австралийском Институте Лоуи Зеленский заявил, что страны Североатлантического Альянса могут сдержать Россию от применения ядерного оружия, нанеся "превентивные удары". Российская пропаганда подхватила заявление и стала утверждать, что Зеленский призвал НАТО нанести ядерные удары по территории России. А спикер президента уточнил, что речь шла о применении превентивных санкций.