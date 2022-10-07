54 государства-члена ООН поддержали резолюцию об осуждении псевдореферендумов в Украине, - Кислица. СПИСОК

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица сообщил, что 55 государств-членов ООН готовы поддержать резолюцию с осуждением псевдореферендумов в Украине во время голосования в Генеральной Ассамблее ООН.