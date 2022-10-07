За неделю ВСУ освободили 29 населенных пунктов на востоке, в том числе шесть на Луганщине, - Зеленский
Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении 7 октября, передает Цензор.НЕТ.
"Только в течение этой недели наши воины освободили от российского псевдореферендума 776 квадратных километров территории на востоке нашего государства и 29 населенных пунктов, в том числе шесть в Луганской области. Всего за время от начала этой наступательной операции уже освобождены 2434 квадратных километра нашей земли и 96 населенных пунктов.
И я хочу сегодня отметить бойцов 92-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 25-й отдельной воздушно-десантной бригады за героические усилия по освобождению украинской земли.
Хорошие результаты есть и на юге Украины за эту неделю – каждый день освобождаем и там нашу землю и наших людей от псевдореферендума.
Обязательно дойдем и до земель, оккупированных Россией раньше.
Спасибо всем нашим защитникам и защитницам, которые это обеспечивают!" - сообщил президент.