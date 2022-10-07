Новости • Война

За неделю ВСУ освободили 29 населенных пунктов на востоке, в том числе шесть на Луганщине, - Зеленский

2 28612
За неделю ВСУ освободили 29 населенных пунктов на востоке, в том числе шесть на Луганщине, - Зеленский
На этой неделе ВСУ освободили на востоке Украины 776 квадратных километров территории и 29 населенных пунктов, в том числе шесть в Луганской области.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении 7 октября, передает Цензор.НЕТ.

"Только в течение этой недели наши воины освободили от российского псевдореферендума 776 квадратных километров территории на востоке нашего государства и 29 населенных пунктов, в том числе шесть в Луганской области. Всего за время от начала этой наступательной операции уже освобождены 2434 квадратных километра нашей земли и 96 населенных пунктов.

И я хочу сегодня отметить бойцов 92-й отдельной механизированной бригады, 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 25-й отдельной воздушно-десантной бригады за героические усилия по освобождению украинской земли.

Смотрите также: Россия на своем примере покажет, что захватническая война - это путь к собственному ослаблению и неизбежному разрушению, - Зеленский. ВИДЕО

Хорошие результаты есть и на юге Украины за эту неделю – каждый день освобождаем и там нашу землю и наших людей от псевдореферендума.

Обязательно дойдем и до земель, оккупированных Россией раньше.

Спасибо всем нашим защитникам и защитницам, которые это обеспечивают!" - сообщил президент.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Шо ему пишут, то он и читает. Через пол часа он уже не помнит что он говорил.
  • Ірландія
    В ЗСУ є свої офіційні представники , ти яким боком відчитуєшся за їхні заслуги ?
  • юрий Шмалько ea66d093
    Е-х...Відпочивай вже, досить відосіків.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости