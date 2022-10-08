Украина не имеет отношения к смерти Дугиной, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не имеет отношения к убийству российской пропагандистки Дарьи Дугиной, дочери идеолога "русского мира" Александра Дугина.

Об этом Зеленский сказал в интервью BBC, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы не имеем к этому отношения", - сказал президент.

Напомним, Дугина погибла 20 августа 2022 года после взрыва внедорожника.

Газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что американские спецслужбы считают, что убийство Дугиной было результатом тайной операции, проведенной кем-то в украинских властях.

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