Враг обстреливал центральную часть Харькова, предварительно – ракетами, – мэр Терехов

Российские войска в ночь на 8 октября обстреливают центральную часть Харькова.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"Обстрел центральной части Харькова. Предварительно – ракетами. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - написал Терехов в своем телеграм-канале.

Позже он сообщил о пожаре в результате обстрелов.

"По прилету в центре – пожары. По предварительной информации горит одно из медецинских учреждений Харькова, а также нежилая постройка", - добавил мэр.

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