Зеленский о контрнаступлении ВСУ: "Хотели бы бежать, но пока это быстрая ходьба"

Контрнаступление Вооруженных Сил Украины будет более активным, если Запад усилит военную помощь.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью BBC, информирует Цензор.НЕТ.

Зеленского спросили, почему ВСУ сейчас "так успешно действуют" и что произошло с российской стратегией – почему армия РФ "так неудачно действует".

"Ну, во-первых, они довольно сильно сопротивляются, надо сказать. И то, что мы идем вперед – это наша стратегия, к которой мы готовились. Нам не хватало определенного вооружения и снарядов. Я не скажу, что сейчас хватает, потому что это будет неправдой, а лучше все-таки коммуницировать правду. Поэтому нам не хватает до конца, но сейчас у нас больше сил и средств, чтобы идти вперед", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что ВСУ продвигаются, и главное здесь – мотивация, которой у россиян, по мнению президента, нет.

"Только что мы начали немного нажимать, они начали убегать, потому что у них нет мотивации. Понимаете, мотивация "что-то захватить" - слабая. Мотивация "сохранить жизнь" - более сильная. Поэтому наша мотивация "сохранить жизнь, сохранить наши дома, нашу землю" - она сильная, – объяснил президент.

Зеленский подчеркнул, что если будет больше военной помощи от Запада, ВСУ будут "давить" сильнее: "Хотели бы бежать, но пока это быстрая ходьба".

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