В результате очередного обстрела российскими войсками полностью обесточена ЗАЭС, - Энергоатом

Россияне своими обстрелами повредили последнюю линию связи ЗАЭС, в результате чего станция полностью обесточена.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Энергоатом.

"Сегодня ночью в 00:59 из-за очередного обстрела российскими войсками была повреждена и отключилась последняя линия связи с энергосистемой 750кВ ЗАЭС – Днепровская. В результате произошло полное обесточивание Запорожской АЭС. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы".

Имеющихся запасов дизельного горючего для их работы в таком режиме хватит на 10 суток", - говорится в сообщении.



Как отмечает Энергоатом, нужен ремонт и возобновление работы линий связи ЗАЭС с энергосистемой. Уточняется, что "планы по включению энергоблоков в условиях обстрелов и повреждения всех линий нереальны".

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