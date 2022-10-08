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Россияне обстреляли из "Градов" три громады на Никопольщине, выпустили почти 80 снарядов, - Резниченко. ФОТОрепортаж

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Россияне обстреляли из "Градов" три громады на Никопольщине, выпустили почти 80 снарядов, - Резниченко. ФОТОрепортаж
Оккупанты обстреляли из "Градов" Красногригорьевскую, Марганецкую и Мировскую громады на Никопольщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Ночь снова была громкой в Никопольщине…

Россияне обстреляли из "Градов" три громады - Красногригорьевскую, Марганецкую и Мировскую. Направили туда около 80 своих снарядов.

Предварительно люди не пострадали.

В Марганецкой громаде произошел пожар. Ее огнеборцы уже укротили. Обстрелами разрушены частные дома, хозяйственные постройки и линии электропередач. Во дворах местных жителей россияне убили более 30 домашних животных

В Мировской громаде повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автобусная остановка, газопровод и электросети.

В Красногригорьевской громаде почти 500 семей остались без света. Аварийные бригады уже приступили к работе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в других районах ночь прошла без чрезвычайных ситуаций и сейчас спокойно.

Смотрите: Ночью по Никополю прилетели почти 40 российских снарядов, оккупанты шесть раз ударили по району из РСЗО и тяжелой артиллерии, - Резниченко. ФОТОрепортаж

Россияне обстреляли из Градов три громады на Никопольщине, выпустили почти 80 снарядов, - Резниченко 01

Россияне обстреляли из Градов три громады на Никопольщине, выпустили почти 80 снарядов, - Резниченко 02

Россияне обстреляли из Градов три громады на Никопольщине, выпустили почти 80 снарядов, - Резниченко 03

Россияне обстреляли из Градов три громады на Никопольщине, выпустили почти 80 снарядов, - Резниченко 04

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