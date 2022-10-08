Россияне обстреляли из "Градов" три громады на Никопольщине, выпустили почти 80 снарядов, - Резниченко. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
"Ночь снова была громкой в Никопольщине…
Россияне обстреляли из "Градов" три громады - Красногригорьевскую, Марганецкую и Мировскую. Направили туда около 80 своих снарядов.
Предварительно люди не пострадали.
В Марганецкой громаде произошел пожар. Ее огнеборцы уже укротили. Обстрелами разрушены частные дома, хозяйственные постройки и линии электропередач. Во дворах местных жителей россияне убили более 30 домашних животных
В Мировской громаде повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автобусная остановка, газопровод и электросети.
В Красногригорьевской громаде почти 500 семей остались без света. Аварийные бригады уже приступили к работе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в других районах ночь прошла без чрезвычайных ситуаций и сейчас спокойно.