Вместо Крымского моста оккупанты запустят паромную переправу

Российские оккупанты полностью закрыли движение по Крымскому мосту. Они готовятся запустить паромную переправу через Керченский пролив.

Об этом сообщил оккупационный "в/о министра транспорта региона" Николай Лукашенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Движение автомобильной и железнодорожной частями моста Крымского моста ограничено, готовится запуск паромной переправы через пролив", - сказал он.

Глава оккупационной администрации Крыма Олег Крючков утверждает, что на полуострове хватает запасов горючего и продовольствия, а "все логистические схемы отработаны".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, утром 8 октября на Крымском мосту разгорается сильный пожар.

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