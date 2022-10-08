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Вместо Крымского моста оккупанты запустят паромную переправу

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Вместо Крымского моста оккупанты запустят паромную переправу
Российские оккупанты полностью закрыли движение по Крымскому мосту. Они готовятся запустить паромную переправу через Керченский пролив.

Об этом сообщил оккупационный "в/о министра транспорта региона" Николай Лукашенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Движение автомобильной и железнодорожной частями моста Крымского моста ограничено, готовится запуск паромной переправы через пролив", - сказал он.

Глава оккупационной администрации Крыма Олег Крючков утверждает, что на полуострове хватает запасов горючего и продовольствия, а "все логистические схемы отработаны".

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, утром 8 октября на Крымском мосту разгорается сильный пожар.

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Топ комментарии

  • arye z.
    Молодець Крючков моментально знайшов вихід.
    Замість моста пором.
    А коли продовольство закінчиться, замість їжі промови путіна слухатимете, а замість води каміння з неба смоктати, так?
    Навіщо ви це взагалі починали, ідіоти кончені?
  • Александр Алекс de6e56ae
    Оце гарний подарунок для бункерного довбойоба від ЗСУ) дід там вже насрав повний чемодан, мабуть
  • 5 копійок
    Картина маслом.
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